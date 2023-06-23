انت الان تتابع إدارة الشباب تكلف الكابتن خالد الغامدي مديرًا للفريق الكروي الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 22 يونيو, 2023, 10:18 مساءً

أعلنت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان تكليف اللاعب خالد الغامدي بمهمة مدير الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم القادم. ونشر حساب النادي الرسمي على "تويتر" بيانًا مقتضبًا قال فيه: "كلفت إدارة نادي الشباب الكابتن خالد الغامدي للعمل كمدير للفريق الأول، متمنية له التوفيق في مهمته الجديدة". وتابع البيان: "وقد أبدى الكابتن خالد سعادته وتقديره لهذه الثقة، متمنيًا التوفيق من الله في عمله". وانضم اللاعب خالد الغامدي إلى نادي الشباب في موسم 2020-2021 قادمًا من نادي الفيصلي بعقد يمتد إلى 3 أعوام انتهى بنهاية الموسم الماضي. ومن المقرر أن يجري فريق الشباب معسكرًا خارجيًا في جمهورية النمسا ابتداءً من 29 يونيو الجاري يخوض خلاله 4 مباريات تجريبية استعدادًا للموسم الجديد.

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