فيصل بن فرحان يبحث أوجه التعاون الاقتصادي مع رئيسة بنك التنمية في "بريكس"

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محمد بن مسعود - الدمام - التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اليوم، رئيسة بنك التنمية في مجموعة "بريكس" ديلما روسيف، وذلك بحضور وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان.

وشهد اللقاء الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس، استعراض العلاقات بين المملكة ومجموعة "بريكس" وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة أوجه التعاون الاقتصادي والتنموي في ضوء رؤية السعودية 2030، وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة العالمية.

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