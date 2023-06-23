انت الان تتابع "الجوازات" تواصل عملها خلال إجازة عيد الأضحى 1444هـ.. للحالات الطارئة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 23 يونيو, 2023, 1:47 مساءً

أكدت المديرية العامة للجوازات أن جميع إداراتها في مناطق المملكة تقدم خدماتها للمستفيدين خلال إجازة عيد الأضحى لعام 1444هـ، ممن لديهم حالات طارئة. وأوضحت أنها تستقبل وتنهي تلك الحالات خلال هذه الفترة، للمواطنين أو المقيمين. ونوّهت إلى أهمية الاستفادة من خدمة "تواصل" التي تمكّن المستفيدين من معالجة الملاحظات أثناء طلب خدمات الجوازات الإلكترونية عبر منصة وزارة الداخلية "أبشر"، وبوابة مقيم.

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