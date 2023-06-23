ملك ماليزيا يغادر المدينة المنورة بعد الصلاة في المسجد النبوي

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محمد بن مسعود - الدمام - غادر الملك عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه، ملك ماليزيا المدينة المنورة اليوم، يُرافقه ولي العهد إبراهيم عالم شاه عبدالله، بعد زيارة للمسجد النبوي، والصلاة فيه، والتشرّف بالسّلام على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه رضوان الله عليهما.

وكان في وداعه بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، مدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله بريّ، وعددٌ من المسؤولين.

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