انت الان تتابع في ميدان الملك خالد بالطائف.. "متوهجة عذبة" تحقق انتصارها الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - حققت إسطبلات عذبة للسباقات في الشوط السادس بالحفل العاشر لموسم سباقات الطائف 2023، الذي أقامه نادي سباقات الخيل، عبر الفرس "متوهجة عذبة" إنتاج عذبة للسباقات والعائد للأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبد العزيز، في الشوط المخصص للجياد العربية الأصيلة"، وهو الانتصار الأول للفرس من أول مشاركة لها بأكثر من 19 طولاً عن الجواد الذي حل ثانياً "صادع الخالدية" العائد لإسطبلات الخالدية، كما حل ثالثاً الجواد "مشهر سياله" العائد لإسطبلات سياله، وذلك لمسافة 1400 متر في ميدان الملك خالد بالطائف.

كانت هذه تفاصيل خبر في ميدان الملك خالد بالطائف.. "متوهجة عذبة" تحقق انتصارها الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.