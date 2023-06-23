"المرور": منع المركبات غير المصرح لها بدخول المشاعر المقدسة ابتداء من مساء الجمعة

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محمد بن مسعود - الدمام - أظهرت الإدارة العامة للمرور جهود منسوبيها المشاركين في موسم الحج لهذا العام أثناء قيامهم بمنع المركبات غير المصرح لها بدخول المشاعر المقدسة.

وقالت "المرور" في تغريدة من حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ابتداء من ليل الخامس من ذي الحجة، نقاط المنع على مداخل المشاعر المقدسة تبدأ بمنع المركبات غير المصرح لها بدخول المشاعر المقدسة".

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