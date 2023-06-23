وصول رئيس بنجلاديش إلى جدة لأداء مناسك الحج

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محمد بن مسعود - الدمام - وصل رئيس بنجلاديش الشعبية محمد شهاب الدين إلى جدة اليوم، لأداء مناسك الحج.

وكان في استقباله بمطار الملك عبد العزيز الدولي، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، بحضور أمين مدينة جدة صالح التركي، ومدير شرطة منطقة المكرمة اللواء صالح الجابري، وسفير جمهورية بنجلاديش الشعبية لدى المملكة الدكتور محمد جاويد باتواري، ومدير إدارة المراسم بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.

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