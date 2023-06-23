انت الان تتابع "إغاثي الملك سلمان" يوزّع سلات غذائية في السودان وسوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 23 يونيو, 2023, 5:31 مساءً

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 142 سلة غذائية في مدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر في جمهورية السودان، استفاد منها 585 فردًا. ويأتي ذلك ضمن المساعدات الإنسانية التي تقدّمها المملكة العربية السعودية ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة، في جمهورية السودان؛ تحقيقًا للأمن الغذائي، وللتخفيف من معاناة المحتاجين هناك. وفي سوريا وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 540 سلة غذائية، و540 سلة نظافة في محافظة إدلب بالجمهورية العربية السورية، استفاد منها 540 أسرة، ضمن مشروع الاستجابة العاجلة لمتضرري الزلزال في سوريا للعام 2023م. كما دشن المركزُ مشروعَ تأمين وتوزيع الحقائب التعليمية المزودة بالقرطاسية للطلاب في جمهورية الصومال الفيدرالية لعام 2023م. وجرى توزيع 700 حقيبة مدرسية من أصل 9.000 حقيبة في منطقة ملولي بمدينة هرجيسا، عاصمة إقليم مرودي جيح؛ تحتوي الحقيبة الواحدة على المواد القرطاسية الكاملة التي يحتاجها الطالب، استفاد منها 700 طالب وطالبة. ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.

كانت هذه تفاصيل خبر "إغاثي الملك سلمان" يوزّع سلات غذائية في السودان وسوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.