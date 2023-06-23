انت الان تتابع النصر بصدد تقديم عرض ضخم للغاني توماس بارتي لاعب أرسنال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

كشف الصحفي "جيمس بينج" عن استعداد النصر لتقديم عرض مُغرٍ للتعاقد مع الغاني توماس بارتي، لاعب أرسنال الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا للصحفي الذي يعمل في "CBS sports"، فإن النصر على استعداد لتقديم عرض بقيمة 30 مليون يورو، إضافة إلى راتب صافٍ بقيمة 10 ملايين يورو؛ للحصول على خدماته بالموسم الجديد.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت خلال الأيام الماضية أن يوفنتوس الإيطالي، والعديد من الأندية السعودية، تتنافس للتعاقد مع اللاعب خلال الموسم المقبل. كما أفادت تقارير أخرى بأن بارتي الذي تبلغ القيمة السوقية له نحو 35 مليون يورو قد اتفق مع يوفنتوس على عقد لمدة 3 سنوات، وأن أرسنال يريد ما بين 18 و20 مليون يورو للتخلي عن اللاعب.