انت الان تتابع "الزمازمة" تكلف "ريان زمزمي" مشرفًا عامًّا على أعمال الحج لهذا العام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أصدر مجلس إدارة شركة الزمازمة قرارًا بإسناد مهام الإشراف العام على أعمال موسم الحج إلى ريان بن درويش زمزمي، فيما تتولى اللجنة التنفيذية بالمجلس المتابعة الدائمة للأعمال.

وتفصيلاً، التقى المشرف العام على أعمال موسم الحج ريان زمزمي الفريق التنفيذي للموسم، بحضور اللجنة التنفيذية بشركة الزمازمة، وطالب الجميع بضرورة مواصلة العمل بجودة عالية خلال المرحلة الأولى من خطة الشركة التشغيلية، والاستعداد للبدء في المرحلة الثانية منها بعد انقضاء مناسك الحج، والبدء في توديع ضيوف الرحمن.

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