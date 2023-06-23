انت الان تتابع سلطان بن سلمان معزياً في وفاة الدكتور ناصر السلوم: كان وطنياً ورجل دولة مخلصاً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 23 يونيو, 2023, 7:32 مساءً

قدم المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز واجب العزاء في وفاة الدكتور ناصر السلوم. وعبّر الأمير سلطان بن سلمان عن خالص عزائه ومواساته لأبناء وأسرة الفقيد ومحبيه سائلاً الله العلي القدير له الرحمة وجنات النعيم. وقال الأمير سلطان بن سلمان: إن السلوم كان رجل دولة ومخلصاً وحقق إنجازات كبيرة في مرحلة التنمية الأولى، وكان محل ثقة من قيادة الدولة وقد ربطتني معه علاقة صداقة وأخوة. وأضاف أن الله أكرمنا ببناء مسجد باسمه، حيث قامت جمعية العناية بمساجد الطرق - التي أتشرف بالانضمام إليها - بالبدء في بنائه قبل عام تقريباً ومن المتوقع أن يفتتح المسجد خلال أربعة أسابيع. وتبلغ مساحة المسجد الإجمالية 270م2 ومصلى الرجال 105م2 ومصلى النساء 45م2 ويوجد به ما يزيد عن 15 دورة مياه لكلا الجنسين مجهز بخدمات ذوي الاحتياجات الخاصة ويتسع لأكثر من 150 مصلياً ومصلية ويقع المسجد على طريق القصيم - المدينة المنورة.

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