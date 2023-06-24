نيوكاسل يقترب من ضم نجم ميلان في صفقة قياسية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 23 يونيو, 2023, 8:39 مساءً

توصل فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي إلى اتفاق كامل مع ميلان الإيطالي؛ لضم النجم الشاب ساندرو تونالي. وسيُعلَن الاتفاق الرسمي بشكل رسمي قريبًا. ووفقًا للصحفي الإيطالي المتخصص بأخبار الانتقالات فابريزيو رومانو، أكد وكيل ساندرو تونالي جوزيبي "من الصعب رفض عرض ضخم للنادي واللاعب. اتفقنا على جميع الشروط الخاصة بتونالي مع نيوكاسل، ويقوم الناديان بوضع اللمسات الأخيرة على الصفقة". وأضاف: "العقد بين النجم الشاب ونادي نيوكاسل يونايتد سيكون ساري المفعول لمدة ست سنوات قادمة". وذكرت تقارير أن نيوكاسل سيدفع 70 مليون يورو، وهو الرقم الذي طلبه ميلان لإتمام الاتفاق، إضافة إلى 10% من قيمة أي صفقة مستقبلية من بيع تونالي. وبدوره، وافق تونالي (23 عامًا) على البنود الشخصية في العقد الذي يمتد حتى صيف 2029. وسيتقاضى تونالي في الموسم الواحد 7 ملايين يورو، إضافة إلى مليونين كمتغيرات وإضافات. وإذا تمت الصفقة سيكون تونالي، لاعب خط الوسط المدافع، أغلى لاعب إيطالي في التاريخ، متجاوزًا مواطنيه (جورجينيو، وجيانلويجي بوفون، وكريستيان فيري). كما سيصبح أعلى صفقة بيع للاعب في تاريخ الميلان متجاوزًا البرازيلي كاكا الذي انتقل إلى ريال مدريد عام 2009 مقابل 67 مليون يورو.

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