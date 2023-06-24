شكرا لقرائتكم دقائق وجيزة وسرعة إنجاز لمستفيدي طريق مكة في بنجلاديش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أشاد المستفيدون من مبادرة “طريق مكة” حجاج جمهورية بنجلاديش الشعبية بالخدمات النوعية وتقنية المقدمة لهم وما يجدونه من خدمات وتسهيلات على أعلى المستويات، بالإضافة إلى الرعاية والاهتمام من الجهات المشاركة في المبادرة لسرعة إنجاز وتسهيل إجراءات مغادرتهم في صالة المبادرة بمطار حضره شاه جلال الدولي بالعاصمة دكا إلى البقاع المقدسة، مثمنين دور وجهود المملكة في تقديم أرقى الخدمات للحجاج في كل بقاع الأرض.

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مبادرة طريق مكة

وعبر ضيوف الرحمن لـ “واس”، المستفيدين من مبادرة طريق مكة عن سعادتهم من خلال تسخير هذه الخدمات في سبيل التيسير عليهم لأداء مناسك حج 1444هـ، مؤكدين أن المبادرة تأتي لخدمة المسلمين، لتذليل أي عقبات تواجههم أثناء إنهاء إجراءات سفرهم إلى المملكة.

وسخرت مبادرة طريق مكة مجموعة من الكوادر الوطنية من رجال ونساء مؤهلين ومدربين بأعلى المستويات تقود الدفة بالصالة المبادرة، إضافة إلى توفير (15) كاونترًا جُهزت بأعلى الخدمات التقنية والمتطورة؛ لإنهاء إجراءات سفر المستفيدين، حيث تستوعب الصالة أكثر من (800) مسافر يتم إنهاء إجراءاتهم بوقت قياسي.

كما سهلت مبادرة “طريق مكة” على ضيوف الرحمن من خلال خدمة “ترميز” وفرز الأمتعة، بصالة مطار بلد المغادرة، وفق ترتيبات النقل والسكن بالمملكة، وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات المختصة إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.

وتأتي هذه المبادرة وهي إحدى مبادرات “وزارة الداخلية “ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج “رؤية السعودية 2030″، بمشاركة عدة جهات في تنفيذ المبادرة، التي تتمثل في: وزارة الخارجية، ووزارة الحج والعمرة، ووزارة الصحة، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.