شكرا لقرائتكم تبرعات الحملة السعودية لإغاثة السودان تتجاوز 55 مليون ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تجاوزت تبرعات الحملة السعودية لإغاثة الشعب السوداني الـ 55 مليون ريال، بعدما سجلت التبرعات نحو 55,662,535 ريالًا، فيما بلغ عدد المتبرعين حتى الآن 306,105 متبرعين، عبر منصة ساهم ضمن الحملة التي يشرف عليها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

الجسر الجوي

وتأتي الحملة السعودية لإغاثة السودان، ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة الشعب السوداني الشقيق، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتجسيدًا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة تجاه الدول الشقيقة والصديقة.