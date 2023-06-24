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تبرعات الحملة السعودية لإغاثة السودان تتجاوز 55 مليون ريال

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الرياض - محمد الوسيري - تجاوزت تبرعات الحملة السعودية لإغاثة الشعب السوداني الـ 55 مليون ريال، بعدما سجلت التبرعات نحو 55,662,535 ريالًا، فيما بلغ عدد المتبرعين حتى الآن 306,105 متبرعين، عبر منصة ساهم ضمن الحملة التي يشرف عليها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

الجسر الجوي

وتأتي الحملة السعودية لإغاثة السودان، ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة الشعب السوداني الشقيق، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتجسيدًا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة تجاه الدول الشقيقة والصديقة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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