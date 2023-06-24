شكرا لقرائتكم قصة تعارف سيدتين من مصر وسوريا في الحرم المكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - روت سيدتان من مصر وسوريا قصة تعارفهما على بعضهما البعض في الحرم المكي بموسم حج هذا العام.

وقالت السيدتان في تصريحات لـ “قناة العربية”: إنهما اجتمعا في الحرم المكي على المحبة، إذ تجمعهما وسادة واحدة وفراش واحد.

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ووجهت السيدتان الشكر لجميع العاملين في الحرم على الخدمة المميزة التي يقدمونها، مشيرتين إلى أنهما يعانيان من مرض واحد وهو “الذئبة الحمراء”.