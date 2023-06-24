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تعدُّد الألوان وأزياء الحجاج القادمين لأداء فريضة الحج

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الرياض - محمد الوسيري - وصل حجاج بيت الله الحرام من كل حدب وصوب إلى المملكة من أجل تأدية فريضة الحج لهذا العام.

الحجاج المتعجلين

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تأدية فريضة الحج

وبحسب التقرير المصور الذي نشرته قناة “الإخبارية”، حول قدوم حجاج بيت الله الحرام من عدة جنسيات من جميع بقاع الأرض، فعلى الرغم من تنوع ألوان البشرة واختلاف الملابس إلا أنه بقي شيء واحد لا يتغير هو مناسك الحج التي يؤديها الجميع.

واستعرض التقرير أزياء الحجاج القادمين لأداء فريضة الحج، من العراق والجزائر ودول إفريقية وأخرى آسيوية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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