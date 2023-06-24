شكرا لقرائتكم 1483 زيارة للمتسوق الخفي لـ 60 مركزًا تجاريًّا خلال 2022 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أصدرت الهيئة السعودية للملكية الفكرية تقريرها السنوي لحفظ حقوق الملكية الفكرية لعام 2022م، وأظهر التقرير استقبال الهيئة خلال عام 2022م ما يزيد على 1700 شكوى، منها شكاوى تتعلق بحقوق المؤلف، وشكاوى العلامات التجارية بمختلف قطاعاتها، بما يؤكد ارتفاع في إجمالي عدد الشكاوى عن العام 2021م بنسبة 47%، ما دفعها لتفعيل عملية “المتسوق الخفي”.

نسبة الشكاوى

وارتفعت نسبة شكاوى العلامات التجارية بنسبة 490%، فيما انخفضت نسبة شكاوى حق المؤلف بنسبة 37%، وتم تنفيذ ما يزيد عن 660 زيارة ضبط لمنشآت تجارية في 42 مدينة ومحافظة داخل المملكة، وبحسب الشكاوى المقدمة من أصحاب الحقوق.

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المتسوق الخفي

وأوضحت الهيئة أنها فعَّلت عملية ” المتسوق الخفي” الذي يعد أحد أهم أعمال الإنفاذ، التي تسهم في إنفاذ منظومة حقوق الملكية الفكرية بكفاءة ونزاهة، حيث يعمل فريق الإنفاذ بشكل مستمر على مراقبة ومسح الأسواق التجارية والإلكترونية، وبحث الانتهاكات ومواطن تجمعها؛ بهدف جمع بيانات المنشآت التجارية وتغذية فريق التفتيش بالمعلومات، التي تساعدهم في إنجاز أعمالهم بكفاءة، وضبط الانتهاكات، واستهداف المناطق والقطاعات بالحملات التفتيشية والزيارات التوعوية بالملكية الفكرية وحقوقها, حيث قام المتسوق الخفي بـ 1483 زيارة، على أكثر من 60 مركزًا تجاريًّا في أكثر من 20 مدينة ومحافظة.

إرساليات المشتبه به

وكشفت الهيئة أنه تم معالجة 211 إرسالية مشتبه بها، ومنع فسح أكثر من 100شحنة مخالفة بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مشيرة إلى أن 49% من إجمالي عدد الإرساليات المشتبه بها تم منع فسحها؛ نتيجة مخالفتها الأنظمة ولوائح الملكية الفكرية، إضافة إلى منع دخول 995 من المنتجات التي حصلت على علامات تجارية مقلدة، كما تم منع فسح 5.4 ملايين منتج منتهك لأنظمة ولوائح الملكية الفكرية بمختلف القطاعات التجارية بالعديد من المنافذ الحدودية.

وفي مجال الفضاء الرقمي حرصت الهيئة على العمل في إنفاذ الملكية الفكرية للمحتوى الرقمي والتجارة الإلكترونية، حيث بلغ عدد المواقع التي تم الإبلاغ عنها 1909 مواقع، تنتهك حقوق الملكية الفكرية، واحتلت نسبة البلاغات الأكبر لمواقع عرض وتحميل الأفلام والمسلسلات بنسبة 66%.

12 مليون منتج مخالف

وتؤكد الهيئة السعودية للملكية الفكرية أنه تم ضبط وحجز 12 مليون منتج مخالف لحقوق الملكية الفكرية، وإزالة 58 ألف محتوى مخالف لحقوق الملكية الفكرية، وحجب ما يقارب 1500 موقع إلكتروني مخالف للنظام وحق المؤلف، كما جرت زيارة 13 ألف منشأة خلال عمليات إنفاذ الشكاوى والمسح الميداني الإلكتروني.

وأصدرت لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف خلال عام 2022م 175 قرارَ فصلٍ بحق المخالفين للملكية الفكرية، وبلغ إجمالي الغرامات المالية 1.468.550ريالًا سعوديًّا.

وكانت الهيئة قد قامت بعمل زيارات توعوية؛ لرفع الوعي لدى المواطنين والعاملين بحقوق الملكية الفكرية، والحد من الانتهاكات لدى المستهلكين والبائعين، بإجمالي 2010 زيارات لمحال تجارية في مختلف مناطق ومدن ومحافظات المملكة، وجرى خلال تلك الزيارات قياس مستوى وعي المراكز والمحال التجارية، وقد أظهرت أن 66.9% غير ملمين بأنظمة ولوائح الملكية الفكرية، و26.2% ملمين إلى حد ما، و6.9% ملمين بالأنظمة واللوائح.