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151 ألف مسافر خلال يوم واحد بمطار الملك عبدالعزيز الدولي

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الرياض - محمد الوسيري - سجل مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، أمس الخميس، أكثر من 151 ألف مسافر خلال يوم واحد عبر 900 رحلة جوية.

ونشر الحساب الرسمي لمطار الملك عبدالعزيز الدولي بموقع “تويتر” إنفوجراف يوضح أعداد المسافرين القادمين والمغادرين عبر المطار.

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أعداد المسافرين

وجاء عدد المسافرين عبر الصالة رقم 1 نحو 88.3 ألف مسافر، و19.7 ألف مسافر عبر الصالة الشمالية، و43 ألف مسافر عبر مجمع صالات الحج والعمرة.

بينما سجل عدد المسافرين القادمين نحو 96 ألف مسافر، فيما بلغ عدد المسافرين المغادرين نحو 55 ألف مسافر، و115 ألف مسافر دولي بينهم قادمون ومغادرون.

 

 

 

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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