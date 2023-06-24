شكرا لقرائتكم ضيوف الرحمن يرفعون مبيعات أسواق مكة: أسعار مقبولة في متناول الجميع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - رصدت صحيفة “متابعات الخليج 365” أراء المواطنين حول أسعار المبيعات في أسواق مكة المكرمة، والتي جاءت متوسطة ومقبولة وفي متناول الجميع، لاسيما بالنسبة للحجاج الذين يتوافدون لشراء احتياجاتهم تزامنًا مع انطلاق موسم الحج لهذا العام.

وأوضح أحد المواطنين، أن هناك تحسنًا في موسم هذا العام عما كان وقت فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الأسعار متوسطة ومقبولة في أسواق مكة وفي متناول الجميع حيث يقبل عليها العديد من الحجاج.

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فيما أشارت إحدى العراقيات إلى أن الأجواء طيبة بالنسبة لها كعراقية، نافية حدوث أي استغلال بالإضافة لجودة البضائع ما دفعها للشراء أكثر من مرة.

فيما أشادت مواطنة أخرى بالأسعار والتي جاءت مقبولة وفي متناول الجميع.