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بدموع الفرح.. مشاعر الحجاج عبر “المواطن”

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الرياض - محمد الوسيري - رصدت صحيفة متابعات الخليج 365 دموع الفرح لحجاج بيت الله الحرام من المسجد الحرام.

وعبر الحجاج بكلمات مؤثرة عن سعادتهم وفرحتهم بحصولهم على الحج لهذا العام، والتي سعوا لها لأكثر من مرة منذ سنوات لتكتب لهم اليوم.

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كما عبروا عن فرحتهم الغامرة بأداء فريضة الحج، مشيدين بالمعاملة الطيبة بالمطار وبالقطار، وسط حالة من الانبهار والفرحة بمستوى الخدمة والمعاملة الحسنة.

كما وجهوا شكرهم وتقديرهم لقيادة على ما قدمته من تسهيلات وخدمات من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، والتي لقيت ترحيبًا كبيرًا لأنها ساهمت في تيسير رحلتهم بشكل آمن ويسير، متمنيين أن تتكرر مرات ومرات لما لقوه من خدمات ومعاملة مميزة.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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