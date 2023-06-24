مكة.. دوريات الأمن تطيح بمواطن لتسويقه وبيعه سندات أضاحٍ غير صحيحة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 23 يونيو, 2023, 9:41 مساءً

قبضت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة على مواطن؛ لتسويقه وبيعه سندات أضاحٍ غير صحيحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وضُبط بحوزته مبالغ مالية، وجرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة. وحذَّر الأمن العام من الاستجابة للإعلانات عبر مؤسسات ومكاتب غير نظامية وشبكات التواصل الاجتماعي عن أداء فريضة الحج عن الآخرين، وحملات الحج الوهمية، وتأمين الأضاحي للحجاج وتوزيعها، وبيع أساور الحجاج، وتأمين وسائل النقل، وغيرها من الإعلانات المضللة بغرض النصب والاحتيال.. داعيًا للإبلاغ عنها بالاتصال بـ(911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق السعودية. وأوضح أن شراء الأضاحي يتم عبر منصة مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي ووكلائهم المعتمدين على الرابط adahi.org.

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