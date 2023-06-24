الأهلي يتقدم بعرض مُغرٍ لضم قائد برشلونة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 23 يونيو, 2023, 9:41 مساءً

أفادت تقارير صحفية بأن نادي أهلي جدة دخل في مفاوضات جادة مع الإسباني سيرجيو بوسكيتس، لاعب خط وسط برشلونة السابق؛ من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية عن أن نادي الأهلي عرض على بوسكيتس 3 أضعاف ما سيحصل عليه من إنتر ميامي. وأشارت الصحيفة في تقرير لها إلى أن سبب تأخير عرض أهلي جدة هو أن جميع الأندية السعودية بصدد حركة تغيير، ولن يتسلم الرؤساء الجدد المسؤولية حتى 26 يونيو الجاري. وتابعت الصحيفة: "العرض المقدم لبوسكيتس يمتد لنحو 3 مواسم، والكرة الآن في ملعب النجم الإسباني". ووفقًا لتقارير صحفية، فإن بوسكيتس كان سيعلن خلال الأسبوع الحالي التوقيع مع إنتر ميامي الأمريكي؛ لمرافقة زميله السابق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لكن نادي الأهلي طلب منه التريث، وعدم اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبله. وكان سيرجيو بوسكيتس قد أعلن رحيله عن صفوف فريق برشلونة هذا الصيف، لكن حتى الآن لم يستقر على وجهته المقبلة.

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