وزير التعليم يبحث مع نظيره الإماراتي سُبل تعزيز التعاون العلمي المشترك

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 23 يونيو, 2023, 9:42 مساءً

التقى وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، على هامش أعمال اجتماع وزراء التعليم في مجموعة العشرين، وزير التربية والتعليم في دولة الإمارات، د. أحمد الفلاسي؛ لبحث أوجه التعاون القائم بين البلدَيْن في المجالات العلمية والبحث العلمي وتبادُل الخبرات. وناقش الجانبان مذكرات التفاهم والاتفاقيات العلمية بين البلدين، إلى جانب التعاون بين الجامعات السعودية والإماراتية، والمنح الدراسية المقدمة من السعودية للطلاب الإماراتيين. وتناول اللقاء فرص التعاون المستقبلي بين البلدين فيما يتعلق بالتبادل العلمي والبحثي بين المؤسسات التعليمية، وتبادُل الزيارات، وتوأمة الجامعات، إضافة إلى إقامة الأيام العلمية والتعليمية المشتركة.

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