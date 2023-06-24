انت الان تتابع مهرجان "جادة الإبل" يعلن إتاحة الدخول المجاني للزوار يوم غد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 23 يونيو, 2023, 8:39 مساءً

أعلن مهرجان "جادة الإبل" في تبوك، اليوم الجمعة، عن إتاحة الدخول مجاناً لأرض المهرجان يوم غد السبت، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للإبل وتقديراً لأهالي تبوك. ودعت إدارة المهرجان محبي منافسات الإبل ومشجعيها إلى الاستمتاع بالعروض المخصصة يوم غد، والفعاليات والأنشطة المتنوعة التي تناسب مختلف شرائح المجتمع. وحرصت إدارة مهرجان "جادة الإبل" في تبوك على تنظيم مجموعة من الفعاليات الهادفة إلى الارتقاء بهذا الموروث السعودي الأصيل، والوعي بأهميته وقيمته الوطنية، والاستفادة منه ونقله إلى الأجيال الجديدة عبر قنوات مختصة. ويشتمل المهرجان الذي يقام تحت شعار "جادتنا مقصدها تبوك" على العديد من الفعاليات، كعروض السيارات الكلاسيكية، وعرض المسيرة، ومسرحية "فزعة حوير" ومسابقة الرشا وعرض طائرات الدرونز وطرح القعود، ومسابقة شد الرحول، ومسابقة الرمي في القليب، وفعاليات خيمة البادية. يُذكر أن مهرجان "جادة الإبل" في تبوك يشكّل باكورة مهرجانات الإبل في المملكة، ويحظى بمشاركة واسعة من ملاك الإبل من جميع مناطق المملكة، كما يشكّل وجهة وخياراً لمحبي الإبل وللأسر، لما يحمله من أنشطة وفعاليات متنوعة تناسب مختلف شرائح المجتمع، حيث يعد خياراً ترفيهياً وسياحياً يدعم الحراك الاقتصادي في منطقة تبوك، ويعكس مدى جهود إدارة نادي الإبل في تعزيز هذا الموروث الشعبي الأصيل.

كانت هذه تفاصيل خبر مهرجان "جادة الإبل" يعلن إتاحة الدخول المجاني للزوار يوم غد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.