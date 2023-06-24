شاهد..طلائع أسر شهداء ومصابي فلسطين ضيوف برنامج الملك للحج يصلون مكة

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محمد بن مسعود - الدمام - استقبلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلةً في الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، اليوم؛ 329 حاجًّا وحاجة يمثّلون أولى طلائع الحجاج من أسر الشهداء والجرحى والمصابين من دولة فلسطين لمقرّ استضافتهم بمكة المكرمة، الذين صدرت لهم موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، لاستضافتهم هذا العام.

يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية أنهت، عبر لجانها، جميع الاستعدادات لتنظيم مراسم الاستقبال لضيوف البرنامج في مطارات المملكة، وتخليص جميع الإجراءات خلال وصولهم، بالإضافة إلى التسكين في الفنادق بمكة المكرمة، وتوفير جميع الخدمات في مقر إقامتهم بجوار الحرم المكي؛ لقضاء عدة أيام؛ حيث يتم نقلهم من خلال عدد من الحافلات الحديثة ليستقرّوا بمكة المكرمة إلى حين نقلهم إلى مشاعر عرفات ومزدلفة ومنى، والعودة بهم إلى الفندق، علاوةً على ترحيلهم إلى المدينة النبوية لزيارة المسجد النبوي.

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