كلية الملك فهد الأمنية تباشر مهامها لأمن وسلامة ضيوف الرحمن

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محمد بن مسعود - الدمام - باشرت كلية الملك فهد الأمنية مهامها ضمن منظومة القطاعات الأمنية المشاركة في مهمة الحج هذا العام 1444هـ في المشاعر المقدّسة.

وتشارك الكلية في تنفيذ الخطة المرورية وإدارة وتنظيم الحشود في مشعر منى لأمن وسلامة ضيوف الرحمن.

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