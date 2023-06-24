انت الان تتابع "دليل الحاج بالحرم والمشاعر".. هذا ما تقدّمه اللوحات الإرشادية لضيوف الرحمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 24 يونيو, 2023, 8:08 صباحاً

تُسهم اللوحات الإرشادية والتوعوية المترجمة بلغات عدة في خدمة حجاج بيت الله الحرام، وذلك ضمن خطط عددٍ من الجهات المعنية، لضمان تكامل الخطة التوجيهية للحجاج. وتستقبل اللوحات، ومنها الإلكترونية، الحجاج منذ وصولهم المملكة عبر المنافذ المختلفة بعبارات ترحيبية وبترجمات وألوان مختلفة، إلى جانب تضمين عدد من اللوحات الإرشادات التي يجب اتباعها خلال تنقلهم في المشاعر، ومعايير السلامة والأمان في محل إقامتهم، وتسهيل وصولهم إلى الأماكن والمواقع التي سيقصدونها خلال موسم الحج، للإسهام في توفير الوقت والعناء عليهم. وتمّ تزويد عديد من اللوحات التي تأتي بأحجام مختلفة ويمكن رؤيتها من مسافات بعيدة، بألوان وعبارات واضحة تخدم في محتواها القاصدين من حجاج بيت الله للمسجد الحرام والمشاعر المقدّسة، فيما زوّدت لوحات أخرى بصور تعبيرية توضح طرق المشاة في الشوارع الرئيسة المحيطة بساحات المسجد الحرام، ومخارج الطوارئ في المخيمات، وتحديد الاتجاهات لمختلف الطرق المؤدية للمسجد الحرام والمشاعر.

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