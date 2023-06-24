انت الان تتابع "الأمن الغذائي" تصرف قرابة 127 مليون ريال مستحقات الدفعة السادسة لمزارعي القمح المحلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 24 يونيو, 2023, 8:23 صباحاً

أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي، صرف مستحقات الدفعة السادسة لمزارعي القمح المحلي، شاملة دفعة مستحقي العلاقة التعاقدية بين (المزارعين والشركات الزراعية)، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1444 / 1445هـ (2023م)، وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للهيئة. وبلغ صافي ما تمّ إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (126,917,784) ريالاً، لكمية (70,765) طناً، لعدد (208) مزارعين، تتضمن (24) مزارعاً من أصحاب العلاقة التعاقدية مع الشركات، ليبلغ إجمالي ما تم صرفه للمزارعين لهذا الموسم مبلغ (676.554.780) ريالاً، لكمية (387.276) طناً، لعدد (1263) مزارعاً. يذكر أن الهيئة بدأت بتسلُّم القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتباراً من 27 شعبان 1444هـ، وبلغ إجمالي الكمية المتسلمة من المزارعين حتى تاريخه (619,693) طناً، لعدد (2159) مزارعاً. يأتي ذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (39) وتاريخ 16 المحرم 1438هـ، القاضي بالموافقة على قيام الهيئة بشراء القمح من المزارعين وفقاً لضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 25 صفر 1437هـ، والمتضمن تكليف الهيئة بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح لمدة (5) سنوات وبكمية (1,5) مليون طن كل عام كحد أقصى.

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