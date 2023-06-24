انت الان تتابع الرياض مثالاً.. "المسند": فاصل الفجر والشروق الزمني يختلف بين الفصول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ الدكتور عبدالله المسند؛ إن الفترة الزمنية الفاصلة بين الفجر وشروق الشمس تختلف من فصل لآخر.

وضرب "المسند"؛ عبر حسابه على "تويتر"، مثالاً على هذا الاختلاف؛ حيث قال: "مثلاً بالرياض؛ يكون الفرق بين الفجر والشروق أطول ما يكون في شهر يونيو (1:31 - أول الصيف)، بينما بُعيد منتصف سبتمبر (أول الخريف) يكون الفرق أقصر ما يكون (1:16)، وفي ديسمبر (أول الشتاء) تعتدل الفترة الفاصلة لتصبح (1:23)".

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