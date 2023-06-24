انت الان تتابع كم ستكون الحرارة في مكة والمشاعر؟.. "طقس أيام الحج" في توقعات "الحصيني" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 24 يونيو, 2023, 8:50 صباحاً

كشف الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني؛ ملامح الطقس المتوقع خلال إجازة حج هذا العام 1444هـ؛ حسب قراءة النماذج العددية للطقس. وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه على "تويتر"، أن الأجواء متوقّع أن تكون من حارة إلى حارة جدًّا نهارًا على معظم المناطق، بما فيها مكة والمشاعر، والحرارة المتوقّعة تتراوح بين 35 و47 درجة مئوية". وأضاف: الأجواء "تميل للحرارة أول الليل، ومع تقدم ساعات الليل تنخفض الحرارة لتصبح تميل للاعتدال إلى لطيفة فجرًا، والحرارة المتوقّعة تتراوح فجرًا بين 24 إلى 33، وخارج المدن خاصة في الاستراحة والمناطق المفتوحة أفضل الأجواء ليلًا، فيما تزداد الحرارة إحساسًا مع ارتفاع نسبة الرطوبة". وأردف: "المرتفعات الجبلية في الغربية والجنوبية الغربية من المملكة متوقع أجواء تميل للحرارة إلى معتدلة نهارًا، ومن لطيفة إلى باردة ليلًا، والحرارة العظمى تتراوح بين 25 إلى 35 درجة مئوية، والصغرى من 20 إلى 28 درجة مئوية، وتزداد البرودة في حالة الأمطار والضباب".

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