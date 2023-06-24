"المعجب" يقف على جاهزية النيابة العامة في المشاعر المقدّسة ويدشّن مراكز عدة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 24 يونيو, 2023, 8:55 صباحاً

قام النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب؛ بزيارة تفقدية لمقار النيابة العامة بالمشاعر المقدّسة، يصحبه عددٌ من قيادات النيابة العامة بمناطق المملكة ومحافظاتها، حيث اطلع على جميع التجهيزات والاستعدادات الخاصة بموسم حج هذا العام 1444هـ. ودشّن الشيخ المعجب؛ عدداً من المراكز منها: مركز القيادة والسيطرة، ومركز الإحصاء والمعلومات، وفي نهاية الجولة شكر النائب العام، العاملين في الميدان، مؤكداً تضافر الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف المرجوة والعمل الدؤوب لإنفاذ التوجيهات المسددة من القيادة الرشيدة -أيدها الله- برفع كفاءة الخدمات المقدمة للحجاج حتى يعودوا إلى أهلهم سالمين غانمين. يُذكر أن الزيارات التي قام بها الشيخ المعجب؛ شملت بعض جهات الضبط الميدانية، إضافة إلى الدوائر القضائية التي تباشر العمل العدلي الجزائي في المشاعر المقدّسة.

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