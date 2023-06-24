انت الان تتابع وفرة سلع وكثافة متسوّقين.. "رواج بأسواق جازان قُبيل العيد" والرقابة حاضرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 24 يونيو, 2023, 9:00 صباحاً

تنشطُ الحركةُ التجاريةُ بأسواق منطقة جازان بالتزامن مع قرب عيد الأضحى المبارك، وسط كثافة عالية من المتسوّقين لتأمين الاحتياجات والمستلزمات، إذْ تمثلُ كسوةُ العيدِ إحدَى مظاهر الفرح لمختلف أفراد الأسرة بهذه المناسبة السعيدة. وهَيَّأت المراكز والمجمعات التجاريةُ بمدينة جازان ومختلف محافظات المنطقة، معروضاتٍ متنوعةً ووفرةً في مختلف السلع والاحتياجات من الملابس والمفروشات والأثاث المنزلي والأدوات المنزلية، إضافةً إلى الألعاب والحلويات وغيرها، وسطَ عروضٍ تسويقية مختلفة. وتصاحبُ كثافةَ المتسوّقين منظومةٌ من الخدمات المتكاملة من جميع الجهات المعنية سواءً داخل الأسواق، أو في الشوارع والطرقات لتنظيم حركة السير في الطرقات الرئيسة، وجوار المجمَّعات التجارية والأسواق في مدينة جيزان ومحافظات المنطقة. من جانبها، كَثَّفَتْ أمانةُ منطقة جازان والبلدياتُ المرتبطةُ بها أعمالَها الرقابيةَ على جميع المحال المتعلقةِ أنشطتها بالصحة العامة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، بهدف التأكّد من التزامها بالاشتراطات الصحية، حفاظاً على صحة المستهلك.

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