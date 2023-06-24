مركز النخيل يعزز حضور التمور السعودية عالميًّا في أحد أكبر المعارض بأمريكا

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 24 يونيو, 2023, 10:34 صباحاً

يشارك المركز الوطني للنخيل والتمور في معرض "Summer Fancy Food" الذي سيقام خلال الفترة من 25 وحتى 27 من شهر يونيو 2023، في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يعد من أكبر المعارض للمواد الغذائية في أمريكا. يأتي ذلك بهدف تعزيز التواجد السعودي لقطاع التمور واطلاع العالم على ما وصلت إليه المملكة العربية السعودية من تطور كبير ونمو متسارع في إنتاج التمور ومشتقاتها، وفق أحدث التقنيات وأعلى معايير الجودة. وتهدف المشاركة في المعرض لرفع صادرات المملكة من التمور ومشتقاتها؛ من خلال بناء شراكات نوعية تسهم في دخول أسواق جديدة وتعزيز التواجد الحالي. يذكر أن المركز الوطني للنخيل والتمور يشارك عبر 7 شركات؛ وهي: "جمارا، سيافا، يالا، نخيل العالية، زادنا، تمور الرياض، مزارع اللهيبي" في معرض"Summer Fancy Food"، الذي يستهدف أكثر من 7000 زائر لعرض ما يقارب 180 ألف منتج بين 2670 عارضًا، يقدمون منتجاتهم وتقنياتهم وإنجازاتهم من 55 دولة حول العالم.

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