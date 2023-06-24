انت الان تتابع تعزيزاً للصحة العامة.. أمانة الرياض تكثّف الإصحاح البيئي خلال عيد الأضحى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 24 يونيو, 2023, 10:53 صباحاً

تنفّذ أمانة منطقة الرياض حملات مكثّفة لأعمال الإصحاح البيئي في المدينة خلال أيام عيد الأضحى المبارك لعام 1444هـ، تستهدف تنظيف وكنس محيط المساجد ومصليات العيد، ومواقع الأسواق ونقاط بيع الأضاحي، إلى جانب مواقع المسالخ والمطابخ. وذكرت الأمانة أن فرقها ستعمل على سرعة معالجة البلاغات الواردة، وتحسين المستوى البيئي العام بالمدينة، والتأكّد من قيام القطاع التجاري بمسؤولياته، إضافة إلى الحد من مخالفات الرمي العشوائي لمخلفات البناء. يُشار إلى أن أعمال الإصحاح البيئي التي تنفّذها أمانة منطقة الرياض، تأتي ضمن جهودها في الارتقاء بمستوى الخدمات بأحياء المدينة، وتصحيح البيئة الحضرية وتنظيفها، بما يحقّق متطلبات الاستدامة، ويعزّز الصحة والسلامة العامة.

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