انت الان تتابع استعدادًا لعيد الأضحى.. "البيئة" تكثف جولاتها الرقابية على المسالخ ونقاط الذبح بالعرضيات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 24 يونيو, 2023, 11:41 صباحاً

لضمان تقديم خدمات بطرق صحية وآمنة للمستفيدين، كثّفت الفرق الميدانية المختصة التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة؛ جولاتها الرقابية في المسالخ ونقاط الذبح في محافظة العرضيات. وتفقّد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة العرضيات، أحمد بن محمد الفقيه؛ سير الأعمال في أسواق النفع العام والمسالخ بالمحافظة، ووضع الترتيبات والتجهيزات لقدوم عيد الأضحى المبارك، وأكد على جاهزيتها وفق أفضل المعايير الصحية. وأشار الفقيه إلى أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة لتلبية احتياجات مرتادي المسلخ خلال عيد الأضحى المبارك، والذي تمثل في رفع جاهزية القصابين وعبر حملة أضحيتي؛ حيث تواجد الفرق المختصة في الأماكن العامة وحراج الأغنام. وأوضح أن هناك خططًا تنظيمية لتشغيل المسالخ قصيرة وبعيدة المدى، عبر خطة عمل وتوزيع العمالة والجزارين وتنظيم ورديات العمل، لافتًا إلى أنه سيكون هناك تكثيف للرقابة ومراقبة لطريقة التخلص من المخلفات والمعدات والآليات المستخدمة. ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الإبلاغ الفوري في حال ملاحظة وجود مخالفات، ويمكن التواصل عبر الرقم الموحد "939" للتعامل معها وفق الأنظمة واللوائح المتبعة.

كانت هذه تفاصيل خبر استعدادًا لعيد الأضحى.. "البيئة" تكثف جولاتها الرقابية على المسالخ ونقاط الذبح بالعرضيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.