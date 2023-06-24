مسابقة وجوائز ودعم للشباب.. شاهد انطلاقة فعاليات "أضحيتي 44" ببريدة

أطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم، بمدينة الأنعام بمدينة بريدة، اليوم؛ فعاليات مهرجان "أضحيتي 44"، بالشراكة مع أمانة القصيم ومركز وقاء، والجمعية التعاونية للثروة الحيوانية؛ حيث تستمرّ الفعاليات إلى الثاني عشر من الشهر الجاري.

وبيّن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم، أن الاستعدادات للمهرجان بدأت منذ وقت مبكر بتضافر الجهود من كافة القطاعات لتسهيل خدمة الباعة وتعزيز حركة البيع والشراء لقطاع الثروة الحيوانية، عبر تهيئة المواقع واستقبال أعداد قصوى من الأنعام، والمتوقّع وصولها للسوق لتعزيز الحركة الاقتصادية والتجارية للمنطقة، وأن مؤشر أسعار الأضاحي في متناول الجميع، مشيرًا إلى أن مدينة الأنعام ببريدة اليوم، استقبلت 17,650 رأسًا من الماشية.