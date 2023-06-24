انت الان تتابع "مطار الطائف" يكمل استعداداته لوصول ضيوف الرحمن ومغادرتهم للبقاع الطاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

استقبل مطار الطائف الدولي طلائع الرحلات التي تُقلّ ضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام لهذا العام؛ حيث كانت الاستعدادات على قدمٍ وساق ومنذُ وقت مبكر، ضمن خطة استعدادية وضعتها إدارة المطار بالتعاون مع الجهات الحكومية والجهات الأخرى ذات العلاقة لاستقبال الحجيج منذُ لحظة الوصول، وحتى تُستكمل كافة إجراءات مغادرتهم بسلام إلى مكة المكرمة.

"الخليج 365" كان لها جولة بمطار الطائف الدولي؛ حيث رصدت الاستعدادات لموسم الحج بعقد العديد من الاجتماعات الدورية لمناقشة الخطط التشغيلية مع الجهات المختلفة، بما يخدم تحسين تجربة المسافر، وعلى وجه الخصوص حجاج بيت الله الحرام.

وأعدت إدارة المطار آلية عمل لاستيعاب المشاركين بمشاركة بعض من الجهات التطوعية؛ ليعكس بذلك الصورة الإيجابية المأمولة والدور المهم الخاص بهم.

ويعمل المطار بالكفاءة الكاملة وبالطاقة التشغيلية القصوى لخدمة المرتادين؛ حيث تم إعداد خطط تشغيلية مسبقة للتغلب على كافة التحديات والسيناريوهات المتوقع حدوثها، والتي قد تطرأ خلال الموسم.