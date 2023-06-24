انت الان تتابع 1500 متطوع صحي يشاركون في خدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج 1444هـ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 24 يونيو, 2023, 12:02 مساءً

أوضحت وزارة الصحة أن نحو 1500 متطوع ومتطوعة يتواجدون بجميع المواقع في المشاعر المقدسة؛ لخدمة ضيوف الرحمن في موسم الحج لهذا العام 1444هـ. وبيّنت أن مركز التطوع الصحي في الوزارة يدفع بهؤلاء المتطوعين من خلال برنامج "سواعد الصحة"، لتقديم الخدمات الصحية لإثراء تجربة ضيوف الرحمن الصحية خلال موسم الحج لعام 1444هـ، ومطلقًا حملته هذا العام تحت شعار "سواعد ملبية". وأشارت الوزارة إلى أن الخدمات التي يقدمها المتطوعون تشمل: الخدمات الإسعافية، والفحوصات الطبية، والرعاية الأولية، والخدمات الطبية كافة في جميع المراكز الصحية والمستشفيات في المدن الرئيسة الأربع: مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة وجدة والطائف، كما أن لهم حضورًا أساسيًّا في مشعر عرفات الأهمّ، وذلك للعام الخامس؛ حيث يعدّ مركز التطوع الصحي الجهة المعنية بتنظيم التطوع الصحي داخل الوزارة والإشراف عليها. يشار إلى أن برنامج سواعد الصحة لخدمة ضيوف الرحمن انطلق لأول مرة في عام 1439هـ؛ حيث يهدف البرنامج إلى استقطاب متطوعين محترفين من الممارسين الصحيين بمهام تطوعية علاجية ووقائية؛ للإسهام في إثراء تجربة ضيوف الرحمن الصحية.

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