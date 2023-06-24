"الكشافة" تدرب منسوبي أكاديمية التطوع الصحي على قراءة الخرائط الإرشادية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 24 يونيو, 2023, 1:34 مساءً

نفذت جمعية الكشافة العربية السعودية، ممثلةً في معسكرات الخدمة العامة التي تقيمها في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لخدمة ضيوف الرحمن أمس، برنامجاً تدريبياً على قراءة الخرائط الإرشادية وطريقة إرشاد الحجاج في مشعري منى وعرفات لمنسوبي ومنسوبات الأكاديمية السعودية للتطوع الصحي "SMAV". وتضمن البرنامج الذي قدمه رئيس لجنة الخرائط الإرشادية بمعسكرات الخدمة العامة التي تقيمها جمعية الكشافة المهندس وليد خالد فلمبان، شرحاً عن الخرائط المعدة من الجمعية لمشعري منى وعرفات ولخريطة حي العزيزية بمكة المكرمة والمنطقة المركزية للحرم المكي، وطريقة الاستدلال عليها من خلال التعرف على الطريقة الصحيحة لقراءة مفاتيح الخريطة وتوضيح طريقة العمل من خلال الطرق الرئيسة والطرق الفرعية، إلى جانب أماكن الجهات الحكومية، وشرح للألوان المخصصة لكل مجموعة من الحجاج كحجاج الداخل والدول العربية ودول آسيا وأفريقيا، وأرقام القطع والشوارع الرئيسية والفرعية، والتعرف بواسطة الباركود. واشتمل البرنامج على التدريب على استخدام تطبيق الإرشاد الإلكتروني المرفوع على موقع جمعية الكشافة العربية السعودية من خلال الاستفادة من خرائط قوقل، وكيفية قراءة الخرائط بدءاً من تحديد نقطة البداية والنهاية والزمن المستغرق وأقصر الطرق. ونوه المشاركون بالدور الكبير الذي تقدمه جمعية الكشافة لخدمة الحجاج وتعاونهم المستمر في إصدار خرائط المشاعر المقدسة التي يتم الاستفادة منها في العمل الميداني، مشيدين بجهود الكشافة والجوالة وما يقدمونه من خدمات جليلة لحجاج بيت الله الحرام .

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