"جنى" يكمل التحول الرقمي عبر اتفاقية مع "اثنان وأربعون لتقنية المعلومات المحدودة"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 24 يونيو, 2023, 1:54 مساءً

وقّع مركز بناء الأسر المنتجة "جنى" أمس، اتفاقية مع شركة "اثنان وأربعون لتقنية المعلومات المحدودة"، لتدشين مشروع تطبيق جنى للتحول الرقمي، إحدى مبادرات مؤسسة سليمان الراجحي للتمويل التنموي لدعم وتمكين الأسر المنتجة، وتشجيع المبادرات التي تسهم في تطوير قطاع الأسر المنتجة وتحويل مشاريعها إلى مشاريع ناجح، وذلك في مقر المركز بالدمام. وتهدف الاتفاقية التي وقعها الرئيس التنفيذي لمركز بناء الأسر المنتجة "جنى"، محمود الشامي، ورئيس مجلس إدارة شركة "اثنان وأربعون لتقنية المعلومات المحدودة" لؤي لبنى، إلى إنشاء تطبيق مركز جنى تحقيقاً لأهداف المركز نحو التحول الرقمي، وتماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. وذكر الرئيس التنفيذي لمركز بناء الأسر المنتجة "جنى" محمود الشامي أن المركز يسعى من خلال الاتفاقية إلى تعزيز كفاءة التمويل وتحسين كفاءة عمليات الإقراض بصورة أكبر وتسريع إجراءات التقديم لطلبات التمويل لخدمة نطاق أوسع من الأسر المنتجة. وأضاف أن المركز حقق العديد من الإنجازات خلال العام الحالي، إذ بلغت قيمة المحفظة الإقراضية للمركز أكثر من 2.5 مليار ريال، تمثلت في قروض حسنة لأكثر من 224 ألف سيدة منتجة في 20 فرعاً موزعة على مختلف مناطق المملكة، وأن خطوة التحول الرقمي ستحقق إنجازات كبيرة وأرقاماً مضاعفة خلال الأعوام القادمة؛ من خلال ودعم شراكات المركز الإستراتيجية وفي مقدمتها بنك التنمية الاجتماعية.

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