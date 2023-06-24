تفعيل مبادرة "نسك" للأطفال في شؤون الحرمين

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محمد بن مسعود - الدمام - فعّلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ ممثلة في وكالة المكتبات والشؤون الثقافية النسائية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وإدارة مكتبة الطفل، مبادرة "نسك" ليتعرف الأطفال على مناسك الحج، ضمن "مسار الطفل" الذي يُعنى بالاهتمام بالطفل لتطوير ورفع الوعي الثقافي والديني لديهم.

وقالت مديرة إدارة مكتبة الطفل أسرار بنت محمد الهندي: يهدف البرنامج إلى تعريف الطفل على مناسك الحج، بتقديم نمـوذج تطبيقي عملـي لكيفية أداء فريضة الحج؛ وذلك ابتداءً مـن لبـس الإحرام، والطـواف حـول الكعبـة، والسـعي بين الصفـا والمروة، ويوم التروية، والوقـوف بعرفـة والمبيت بمزدلفـة ورمي جمرة العقبة والهدي والتحلل وطواف الإفاضة والوداع.

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