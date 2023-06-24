انت الان تتابع تقارير: السنغالي كوليبالي اجتاز الفحوصات الطبية تمهيدًا للانضمام للهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

كشفت تقارير إعلامية اجتياز السنغالي خاليدو كوليبالي، مدافع تشيلسي الإنجليزي، الفحص الطبي الذي أجراه اليوم؛ تمهيدًا للانضمام إلى صفوف الهلال، خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وبحسب ما ذكره مصدر قريب من النادي لوكالة "فرانس برس"؛ فإن المدافع السنغالي كوليبالي وصل إلى مدينة الرياض، وأجرى الفحوصات الطبية، ووقّع مع الهلال، وسيتم تقديمه في حفل لاحق في مقر النادي.

وفي حال تمت الصفقة سيكون خاليدو كوليبالي قائد منتخب السنغال، هو ثاني صفقات الهلال بعد ضم البرتغالي روبن نيفيز لاعب الوسط القادم من وولفرهامبتون الإنجليزي.

يشار أن المدافع السنغالي صاحب الـ32 عامًا، وصل إلى تشيلسي الإنجليزي في صيف العام 2022 من نابولي الإيطالي مقابل 33 مليون جنيه إسترليني بعقد لمدة أربع سنوات.

وبدأ مسيرته الاحترافية في ميتز الفرنسي عام 2010، قبل أن ينتقل إلى غنك في 2012 ويحقق معه في العام التالي لقب كأس بلجيكا، ثم انتقل بعدها إلى نابولي عام 2014 وأمضى معه 8 مواسم، حقق معه لقب كأس السوبر الإيطالية في عامه الأول وكأس إيطاليا 2020.