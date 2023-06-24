"مشارق" تنظم ورشة عمل لتنظيم التفويج وإدارة الحشود

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 24 يونيو, 2023, 2:44 مساءً

نظّمت شركة مطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا "مشارق"، اليوم السبت، ورشة عمل متخصصة لتأهيل قائدي الأفواج، للإشراف على الحجيج بمراكز الخدمة الميدانية في المشاعر المقدسة. وقال مدير المشاريع التطويرية يزن إدريس: تهدف الورشة إلى تنظيم التفويج وإدارة الحشود؛ للتسهيل على حجاج بيت الله الحرام وتمكينهم لأداء النسك أثناء رمي الجمرات من خلال إعداد مواعيد مجدولة ومسارات حددتها وزارة الحج والعمرة. وأضاف "إدريس"، أن قطاع الإشراف يقوم على تنظيم عمليات خروج الحجاج من مخيمات مراكز الخدمة بمشعر منى إلى منشأة الجمرات؛ وفق تلك الجداول والأعداد والمسارات المحددة من الوزارة؛ لدرء الازدحام والتكدس والحفاظ على سلامة الحجاج ذهابًا وإيابًا.

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