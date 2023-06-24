انت الان تتابع "شؤون الحرمين" تطلق مبادرة "وللضيف الضيافة" بالمسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 24 يونيو, 2023, 2:46 مساءً

أطلقت الإدارة العامة للحج والعمرة، مبادرة بعنوان "وللضيف الضيافة"، الهادفة إلى توزيع وجبات على ضيوف الرحمن داخل أروقة المسجد الحرام والمصليات ومداخل المسجد الحرام. وأفاد مدير عام الإدارة العامة للحج والعمرة فيصل بن عبدالله الجودي، بأن الرئاسة حريصة على خدمة حجاج بيت الله الحرام لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة. وذكر أن هذه الخدمات والجهود المبذولة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس لتقديم أفضل وأرقى الخدمات المقدمة لقاصدي بيت الله الحرام.

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