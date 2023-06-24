مهرجان "جادة الإبل" بتبوك ينظم مسابقة للطهي.. دعمًا للمواهب الشابة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 24 يونيو, 2023, 3:01 مساءً

نظّم مهرجان "جادة الإبل" في تبوك، مسابقة الطهي (أغرب وألذ طبق حاشي)، ضمن برنامج الفعاليات التي أعدتها إدارة المهرجان؛ بهدف دعم الشباب السعودي من الطهاة بمختلف مناطق المملكة. وقال المشرف على المسابقات الفنية والثقافية بندر صالح الحارثي: مسابقة الطهي إحدى الفعاليات التي ينظمها مهرجان "جادة الإبل"، وتَقدم لها 64 طاهيًا وطاهيةً خضعوا لاختبار أمام لجنة مختصة، وتم ترشيح 8 طهاة منهم للعرض النهائي. وأضاف: عملية الطهي تنقسم إلى قسمين؛ الأول منها عملية التجهيز، والقسم الثاني هو العرض المباشر أمام لجنة التحكيم التي أعدت بطاقة تقييم تعتمد على طريقة التقديم ودرجة حرارة الطعام والكمية المناسبة، بالإضافة إلى عامل الصحة والأمان.. وما يميز المسابقة هو عنصر الغرابة في الطبق المقدم والمكون الأساسي في المسابقة وهو لحم الحاشي. ولفت إلى أن لجنة التحكيم تتكون من 4 حكام موزعين بين نادي الإبل وجمعية الثقافة والفنون من وزارة الثقافة، بالإضافة إلى أحد الطهاة المشهورين، كما تم تخصيص مبلغ 10 آلاف ريال للحائز على المركز الأول، و8 آلاف ريال للمركز الثاني، و5 آلاف ريال للمركز الثالث. وتَطرق "الحارثي" إلى أبرز شروط المسابقة وهي: أن يكون المتسابق مسؤولًا عن تجهيز مكانه بالشكل المناسب، وتحقيق العناصر الأساسية من ناحية الغرابة والكمية ودرجة حرارة الطعام والتقديم والأمن والسلامة، وأن تتم عملية الطهي مباشرة أمام لجنة التحكيم، بالإضافة إلى تجهيز وصفة مرفقة تتضمن السعرات الحرارية.

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