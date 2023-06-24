"الخريجي" يستقبل سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة ويستعرض العلاقات الثنائية

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محمد بن مسعود - الدمام - استقبل نائب وزير الخارجية، المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة، مايكل راتني.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه التعاون وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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