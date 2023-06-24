انت الان تتابع "البيئة" في حفر الباطن يدشّن حملةً للتعريف بالاشتراطات الصحية للأضحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 24 يونيو, 2023, 4:14 مساءً

دشن مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة حفر الباطن، اليوم السبت، بالتعاون مع مركز وقاء بالمحافظة، حملته التوعوية "أضحيتي"؛ للتعريف بالاشتراطات الصحية للأضحية، وتوعية الراغبين بشراء الأضاحي بكيفية تمييز الأضحية السليمة والمريضة قبل الذبح وبعده، وحثهم على ذبح الأضحية في المسالخ المرخصة والخاضعة للرقابة البيطرية، إضافة إلى تقديم الإرشادات الصحية. وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة حفر الباطن "زبن الشمري"، أن هذه الحملة تُقَام سنويًّا لتعريف المستفيدين بالاشتراطات الواجب توفرها في الأضحية؛ مؤكدًا أن المكتب يحرص كل الحرص على متابعة وتسهيل الخدمات التي تقدّمها المسالخ الحكومية التابعة للوزارة من حيث وضع الخطط اللازمة، وإعادة تقييم تلك الخطط للوصول لرضا المستفيدين. وأوصى "الشمري"، الأهالي والمقيمين، بالذبح لدى المسالخ المرخصة؛ نظرًا لما تتمتع به من وجود طاقم فني وإداري مهيأ ومدرب ويقدم خدماته للمستفيدين بأعلى معايير الصحة والسلامة الغذائية؛ مشيرًا إلى أنه تم إضافة مسلخ متنقل مجهز بطاقم بيطري شمال غرب المحافظة يخدم أهالي محافظة حفر الباطن.

كانت هذه تفاصيل خبر "البيئة" في حفر الباطن يدشّن حملةً للتعريف بالاشتراطات الصحية للأضحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.