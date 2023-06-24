انت الان تتابع محادثات أولية لانتقال الغاني توماس بارتي لاعب أرسنال للدوري السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 24 يونيو, 2023, 4:14 مساءً

كشفت تقارير صحفية، عن آخر تطورات مفاوضات الأندية السعودية لضم الغاني توماس بارتي لاعب وسط أرسنال الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وأفاد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص في سوق الانتقالات، بأن ثمة محادثات أولية من أجل انتقال الغاني توماس بارتي، لاعب وسط أرسنال، إلى دوري روشن السعودي. وأضاف "هناك اهتمام من الأندية السعودية باللاعب الغاني بارتي ملموس؛ ولكن لا يوجد عرض ثابت للاعب حتى الآن، مجرد محادثات أولية". وتابع "أولوية توماس تبقى كرة القدم الأوروبية. وسيكون أرسنال مستعدًّا للسماح له بالرحيل، لا محادثات بشأن صفقة جديدة". وكانت تقارير قد أشارت خلال الأيام الماضية إلى أن هناك عرضًا سعوديًّا لضم توماس بارتي مقابل 40 مليون يورو. يُذكر أن الغاني الدولي الذي يبلغ من العمر 28 عامًا انتقل إلى أرسنال قادمًا من أتلتيكو مدريد في صيف 2020، بعقد مدته 5 مواسم، في صفقة وصلت قيمتها إلى 50 مليون يورو.

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