اختتام برنامج معايشة المدربات السعوديات في إسبانيا

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 24 يونيو, 2023, 4:31 مساءً

اختتم برنامج معايشة المدربات السعوديات في إسبانيا، الذي انطلق في 13 يونيو الجاري، في مدينة ملقا الإسبانية، تحت إشراف المدير الفني لإدارة كرة القدم النسائية مونيكا ستاب. ويهدف البرنامج إلى رفع مستوى كفاءة المدربات الوطنيات، من خلال معايشة مدربين ومدربات محترفين دوليًّا تحت جدول تدريبي مكثف عملي ونظري، بمشاركة 14 مدربة حاصلة على رخص تدريبية من خلال الدورات التي أقامها الاتحاد السعودي لكرة القدم. وضمّت القائمةُ مساعدة مدربة المنتخب الوطني للناشئات تحت الـ17 عامًا "نجد المجيش"، ومدربات مراكز التدريب الإقليمية "حصة السديري، عهود العماري، أميرة المسفر، مهرة المالحي، غادة سعود، شهد صالح، غادة ملحان، مرام الطويرقي، سمية سلام، عهود يوسف، مريم بهزاد، جنى محمد، والمدربة ندى عبدالله".

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