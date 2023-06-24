الدفاع المدني يباشر حريقًا في مجرى وادي نمار بالرياض

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محمد بن مسعود - الدمام - باشرت فِرَق الدفاع المدني بمدينة الرياض اليوم، حريقًا في حشائش وأعشاب في مجرى وادي نمار.

وتفصيلًا، قال الدفاع المدني عبر حسابه على تويتر: إن فِرَق الدفاع المدني بالرياض تُباشر حريقًا في حشائش وأعشاب في مجرى الوادي، ولا تزال عمليات الإخماد مستمرة، ولا إصابات.

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